Le Festin à la ferme revient en force

L’équipe d’Extreme Pizza prépare des pizzas au feu de bois au Festin à la ferme.

















Julie Ann Bertram

Contribution spéciale à la Tribune

Plus de 400 personnes ont passé une soirée féérique à la ferme Leisure Farms à se promener dans les champs pour y déguster des mets savoureux le samedi 13 août, lorsque la Chambre de commerce de Nipissing Ouest présentait son populaire Festin à la ferme. Personne n’est resté sur sa faim, car treize stations, installées le long d’un sentier sinueux traversant les champs de baies et de maïs imposants, proposaient des plats inventifs préparés par des chefs locaux à partir d’ingrédients produits dans la région. La créativité était au rendez-vous, dès l’arrivée avec la musique du groupe North of Quiet dans la grange à cocktails décorée, jusqu’aux tables décorées installées dans la verdure.

Nathan Sauvé, directeur général de la chambre de commerce, est très reconnaissant d’avoir vécu cette expérience où tant de personnes ont collaboré pour créer une soirée extraordinaire. Il souligne même la collaboration de Mère Nature, qui a mis fin à la pluie diluvienne juste avant l’ouverture de la soirée, de sorte que tout le monde ait pu profiter d’un ciel dégagé et d’un temps clément dans les champs. «Honnêtement, je veux juste remercier tout le monde, les commanditaires, les bénévoles, les collaborateurs qui nous ont aidés. Michaud Levesque (…), Paul (Levesque) était là sous une pluie battante pour monter ces tentes vendredi. Ils ont fait un travail remarquable. Les gens qui nous ont aidés, les vendeurs, les invités, tout était formidable. Les gens étaient souriants et polis, de bonne compagnie, et c’était beau à voir. Je suis très, très reconnaissant.»

M. Sauvé a entamé son mandat à la Chambre de commerce en janvier et il voulait se montrer à la hauteur des succès passés du Festin à la ferme, avant que la pandémie ne vienne interrompre l’événement. Après quelques années d’absence, c’était un peu comme repartir à zéro, reconnaît-il, mais l’enthousiasme de tous les participants a facilité les choses. «Honnêtement, je suis nouveau et c’était non seulement la première fois que je l’organisais, mais aussi la première fois que j’y assistais. Je pense que tout s’est très bien passé.»

Pour lui, l’objectif du Festin est plus pertinent que jamais. «Il a toujours été important pour la Chambre de promouvoir les producteurs et les restaurants locaux, mais c’est particulièrement important aujourd’hui» après la pandémie. La sécurité alimentaire et le développement économique de notre région en dépendent, souligne-t-il.

Par le passé, les billets étaient vite épuisés pour le Festin et même s’il n’a pas été complet cette année, plus de 400 billets ont trouvé preneur. Avec ce retour en force, la chambre de commerce s’attend à ce que l’événement retrouve sa gloire d’avant la pandémie, avec 500 invités, l’année prochaine. «J’ai parlé à pas mal de gens sur place. J’ai parlé à des chefs qui ont aussi reçu bien des commentaires et oui, tous ont été très contents de leur soirée. C’était un peu plus que ce à quoi ils s’attendaient, et donc oui, c’est réussi. C’était fantastique,» résume M. Sauvé

En tant que collecte de fonds pour la Chambre, le Festin à la ferme de cette année a dépassé les attentes : «Je crois que nous avons fait un profit, bien que je n’aie pas encore eu l’occasion d’examiner les chiffres,» déclare M. Sauvé. Cependant, ce n’est pas le seul objectif de l’événement, qui vise principalement à promouvoir les produits agricoles locaux et à établir des liens durables entre les producteurs et les restaurants, en espérant que cela débouche sur des accords d’approvisionnement à long terme.

C’est ce qu’ont illustré cette année les plats délicieusement inventifs préparés à partir d’ingrédients locaux. Au volant d’un tracteur de Leisure Farms pour déposer des invités devant la tente proposant une soupe aux fraises, le propriétaire Mitch Deschatelets a ri lorsqu’on lui a demandé si les fraises provenaient de son exploitation. «Bien sûr que oui! On ne les laisserait même pas entrer sur la propriété si c’était des fraises d’ailleurs,» a-t-il plaisanté. Ses passagers étaient tous bien d’accord pour confirmer que les fraises de Leisure Farms sont les meilleures de toute façon.

Les participants ont été épatés par la variété de saveurs internationales offertes sur place, transformant l’événement en un voyage culinaire pour les dégustateurs enthousiastes. Brigadeiros, une équipe mari-femme travaillant à Sturgeon Falls, a distribué ses sucreries brésiliennes et son ‘Pão de Queijo,’ un pain au fromage sans gluten. Les momos de l’Himalaya sont des boulettes népalaises, dont une version épicée aux légumes a été présentée par Momo Magic, de North Bay. «C’est formidable parce que nous apportons toutes les saveurs du monde ici. Nous avons des mets mexicains, des délices turcs, un dessert brésilien… un peu de tout dans notre petit festival, vous savez, un avant-goût de ce à quoi ressemble le nouveau monde dans notre région,» s’enthousiasme M. Sauvé.

Parmi les autres délices, citons le poulet jerk épicé, accompagné d’une sauce aïoli au charbon de bois et d’une salade de chou de Wayne Gretzky Estates. Le chef des Estates, Maurice Desharnais, originaire de Sturgeon Falls, a diverti la foule en remplissant les assiettes. Les ‘Wasi Chefs’, René et Laura Dubois, également originaires de Sturgeon Falls, ont servi une soupe froide aux fraises avec du fromage de chèvre et de la menthe – une combinaison séduisante de salé et de sucré. On a pu déguster des tacos de Mr. Panchos, des baklavas turcs de la ferme The Bison, des boulettes de viande à la marinara de Sonia’s Patio. Cecil’s Eatery a servi de grosses portions de schnitzel de porc avec salade de chou sur du pain aux canneberges. Le 1886 Lake House Bistro a offert des mini burgers au bison, suivi d’une salade fraîche de Earth and Soul Farm, nouvellement installée dans la région. De délicieux biscuits sablés ont été confectionnés, décorés et emballés par Mommy and Benny’s Bake Shop.

En plus des dégustations, les invités ont pu apprécier la magie derrière ces chefs-d’œuvre culinaires : ils ont pu voir Dan Lelièvre brûler à la main chacune de ses crèmes brulées à la framboise de Chez Jean-Marc Bakery, puis l’équipe d’Extreme Pizza étirer la pâte et cuire ses pizzas au feu de bois sous les yeux d’une foule enthousiaste.

Ce grand festin a été arrosé de vins et de bières de Thomson Farms Cider & Winery et de New Ontario Brewery, sans oublier les échantillons gratuits de whisky proposés par Gretzky Estates.

Le député provincial John Vanthof n’a jamais manqué le Festin à la ferme avant la pandémie et il était ravi de le voir revenir en force. Selon lui, c’est «l’un des événements les plus importants de tout Timiskaming-Cochrane,» mettant en valeur le secteur agricole si essentiel à l’économie de la région.