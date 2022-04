Le conseil veut limiter la hausse d’impôts à 1%

Les réunions régulières du conseil municipal sont interrompues, mais les délibérations budgétaires avancent et le conseil semble être d’accord pour fixer la hausse d’impôts 2022 à 1%.

L’année fiscale 2021 s’est soldée par un surplus budgétaire de 1,466 million de dollars, et l’administration avait avancé comme point de départ un budget nécessitant 431 000$ de plus que l’an dernier, pour une hausse proposée de 2,37%. Déjà, vu l’adoption tardive du budget, le conseil avait approuvé des dépenses en capital de 3,5 millions pour la réfection de routes, car il fallait agir rapidement pour lancer les appels d’offres.

Or, le reste du budget commence à presser aussi. «Nous sommes à la mi-avril. Il faut encore adopter les budgets des services d’eau et d’égouts et des services environnementaux… Le personnel me demande «est-ce que je peux faire ceci ou cela?»… On risque de manquer de temps pour pouvoir faire certains travaux,» d’avertir l’administrateur municipal Jean-Pierre Barbeau lors de la réunion budgétaire du 13 avril.

Parmi les hausses prévues, on compte des augmentations de salaires dans tous les services reflétant de nouvelles conventions collectives; des coûts d’assurance de 18% de plus touchant aussi tous les services; puis une diminution de 140 000$ en financement lié à la COVID-19 comparativement à 2021. Une bonne part du budget est aussi composée de coûts imposés, par exemple les contributions au Bureau de santé du district et au Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing, sur lesquelles la municipalité n’a aucun contrôle.

M. Barbeau a rappelé qu’il faudra bientôt prévoir d’ajouter 548 000$ au budget pour le redéveloppement du foyer Au Château, et qu’il serait avantageux de mettre des fonds en réserve en prévision de cette dépense importante. «Je sais que ça va monter les impôts un peu plus, mais nous sommes à un point maintenant où la hausse aux contribuables n’est pas trop onéreuse.»

Le conseiller Yvon Duhaime déplorait la hausse de 175 400$ en coûts d’assurance. «Ça c’est juste la hausse, l’assurance nous coute maintenant environ 600 000$ par année! Nous avons beaucoup de biens à assurer.» Le conseiller Chris Fisher a suggéré que les municipalités devraient demander à la province d’intervenir dans ce dossier. «Nous ne pouvons pas laisser les assurances monter nos coûts de 20% chaque année; il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire.» Le conseiller Rolly Larabie a recommandé que l’Association des municpalités de l’Ontario examine un régime d’assurance de groupe.

Le conseiller Dan Roveda a résumé la présentation de M. Barbeau. «Essentiellement, nous sommes en bonne posture… même avec le budget proposé nous mettons 280 000$ en réserve. Si nous voulions être agressif, nous pourrions même réduire la hausse d’impôts à 1%.» M. Barbeau a répliqué qu’il n’y avait pas de gras à couper, mais qu’il ne verrait pas d’inconvénient à réduire la réserve pour réduire les impôts. Or, le conseiller Denis Sénécal n’était pas d’accord. «Je ne pense pas que la réserve soit la seule option; je pense qu’il y a du gras à couper.»

… Pour en savoir plus, cliquez ici