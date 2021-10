Le conseil municipal se met au travail enfin

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, le conseil municipal de Nipissing Ouest a tenu une réunion productive le mardi 19 octobre, avançant plusieurs dossiers qui restaient en suspens pendant que les membres passaient leur temps à se chamailler.

Le conseil n’avait délibéré sur aucun sujet d’intérêt public depuis la réunion du 7 septembre, lorsque la mairesse Joanne Savage avait expulsé le conseiller Roland Larabie pour un « comportement irrespectueux », incitant trois autres conseillers à quitter en solidarité avec M. Larabie. Les deux réunions subséquentes ont été avortées suite à des disputes sur les règles de procédure et le refus des conseillers jugés fautifs à s’excuser publiquement à la demande de Mme Savage.

Au début de la réunion du 19, la mairesse a réitéré sa demande d’excuses, toujours refusée, avant d’appeler à un vote sur l’ordre du jour modifié où les sujets prioritaires avaient été placés au début de l’horaire. Or, avant d’adopter l’ordre du jour, certains conseillers ont tenu à exprimer leur frustration.

«Je suis très déçu que certains conseillers aient décidé d’enfreindre les procédures que nous avons en place pour assurer notre bon fonctionnement et qu’ils refusent de s’excuser pour leurs actions,» a déploré le conseiller Denis Sénécal.

Le conseiller Dan Roveda a soulevé un point de procédure en soulignant que les commentaires de M. Sénécal n’avaient rien à voir avec l’ordre du jour et qu’il était temps de tourner la page. «Cette démagogie politique n’est pas dans l’intérêt des résidents de Nipissing Ouest. Je pense qu’ils veulent qu’on passe à autre chose et qu’on avance, ce sont les messages que je reçois,» de dire M. Roveda.

Mme Savage a rejeté le point de procédure. «Nous traitons d’une résolution qui propose de déroger au format habituel,» a-t-elle souligné. «Si les membres veulent s’exprimer sur cela et donner leur opinion, c’est leur droit de le faire.»

Le conseiller Roveda a fait appel à la décision de la mairesse, ce qui aurait dû provoquer un vote sur le point de procédure selon l’arrêté municipal 25,5, mais un vote n’a pas été demandé.

Le conseil a approuvé l’ordre du jour et la réunion a pu procéder relativement sans heurt.

Remplacement du pont Nature’s Trail

Le conseil a voté à l’unanimité pour accorder le contrat à la compagnie R.M. Belanger Ltd. pour remplacer le pont Nature’s Trail à Wolseley Bay. Le compagnie de Chelmsford avait soumis l’offre la plus basse, à 853 907$ plus TVH. Le conseil avait prévu 1,2 million de dollars au budget 2021 pour ce projet. Le pont actuel, au bout du chemin Wolseley Bay, a une limite de chargement réduite à 5 tonnes depuis 2018.

La décision sur le contrat était à l’ordre du jour du 5 octobre, et le projet devait être complété avant la fin décembre. Malgré le retard à décerner le contrat, le directeur des Travaux publics, Shawn Remillard, garde espoir que le pont pourra être terminé à temps. «J’ai parlé à la firme d’ingénieurs aujourd’hui et ils ont pris contact avec le fournisseur du pont et apparemment la structure est disponible et nous pourrons l’avoir cette année. J’étais un peu surpris parce que, comme nous le savons, l’approvisionnement est compliqué ces temps-ci, mais apparemment cette structure de pont sera disponible pour notre projet.»

