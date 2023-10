Le Champ athlétique des Patriotes porte le nom de Rock Lachance

Christian Gammon-Roy

Tribune

Une grande foule s’est rassemblée dans le gymnase de l’école secondaire Franco-Cité le samedi 7 octobre pour honorer Rock Lachance par une cérémonie longuement attendue. M. Lachance, décédé en mai 2020, était enseignant à Franco-Cité depuis 1999 et il était bien connu comme entraîneur sportif, remportant plusieurs victoires au football et au volleyball lors de sa carrière. Pour souligner ses exploits et faire perdurer le souvenir de cet homme qui a marqué plusieurs générations d’élèves, le Champ athlétique des Patriotes (CAP) portera dorénavant le nom Rock Lachance. Une bannière y sera installée avec sa photo et son nom.

Guy Lavigne et Eric Renaud, collègues et amis de longue durée de M. Lachance, ont co-animé la cérémonie. Plusieurs dignitaires du Conseil scolaire catholique Franco-Nord et le Père Gérald LaJeunesse ont prononcé quelques mots. La famille de M. Larocque était présente et visiblement émue, mais n’a pas fait de discours.

Guy Lavigne parlait d’une voix tremblante d’émotion de son ami. «Il est clair que Rock Lachance a touché la vie de ses athlètes, de ses élèves et de ses pairs,» a-t-il dit en soulignant l’assistance nombreuse. «En cette fin de semaine de l’Action de grâce, nous remercions Rock pour toutes ses contributions à l’École secondaire Franco-Cité. Rock, nous savons que tu veilles sur nous et que tu serais reconnaissant (mais gêné) de voir tous ces gens qui sont ici pour te remercier.»

Ce n’est pas pour rien que le champ athlétique a été choisi pour porter le nom de Rock Lachance. Les animateurs ont expliqué que l’enseignant avait été l’un des initiateurs de sa création. «Lorsque le conseil scolaire annonce la fermeture et la démolition de l’école Saint-Joseph, Rock voit tout de suite une opportunité de créer un terrain sportif pour l’école, ses équipes de soccer et de football ayant toujours joué leurs matchs au Parc Goulard. La démarche fut complexe étant donné que le conseil scolaire devait acheter une maison qui était nécessaire pour la construction du terrain. Rock et Guy ont alors décidé de [voir] un agent immobilier local afin d’acquérir cette maison dans le but de la démolir pour construire le terrain. (…) Rock, à titre de chargé de programme, mène la planification, la conception et la construction du terrain qui ouvre finalement (…) en septembre 2014,» ont raconté les animateurs.

