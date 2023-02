Le Carnaval de Field revient en force

Le Bonhomme Carnaval était la vedette de la fin de semaine, assistant à toutes les activités du Carnaval de Field et jouant avec les enfants sur le terrain de l’église.

Les gagnants du tournoi de hockey de Chuck au Carnaval de Field 2023: l’équipe Nipissing Siding & Windows.

L’équipe gagnante du tournoi de volleyball sur neige, The Bawlerz (Anik Armitage, Ryan Armitage, Sophie Remillard, Danielle Remillard, Jessica Guay, Ricky Guay et Brianne Cheff).

La sculpture de l’ours à la pêche a rapporté une 2e place à Keian Griffin, Travel St. Jacques, Théo Sénécal, Finn Sénécal et André Sénécal.

La sculpture du poisson a mérité une 7e place à Annik Leduc, Alissa, Adèle et Abigail Ayotte.

L’orchestre a diverti les gens dans la salle des Chevaliers de Colomb, donnant un peu de répit du froid pendant le Carnaval de Field.

Les bénévoles du Club d’âge d’or ont servi un dîner chaud pour réchauffer les participants au Carnaval de Field.







Le Carnaval de Field était de retour cette année et après deux ans d’absence, la collectivité avait sans doute hâte de revivre ensemble cette tradition amusante, car l’assistance était nombreuse à toutes les activités du 9 au 12 février. Alors que la session de patinage en famille a dû être annulée en raison d’intempéries le jeudi soir, la fin de semaine était bondée d’amusements : danse, hockey, volleyball sur la neige, jeux d’enfants, musique, tirages à un sou, repas et le fameux concours de sculptures.

Le Carnaval d’hiver de Field est le tout dernier du genre dans le Nipissing Ouest, une tradition qui perdure grâce à des bénévoles tenaces dont Linda Leduc du Comité récréatif de Field, Julie Liard et Michel LaBelle des pompiers volontaires. Mitch Jarbeau s’occupe de la patinoire, gardant la surface belle et lisse pendant tout l’hiver et particulièrement pendant la fin de semaine du Carnaval. Des entreprises et commanditaires de tous les coins du Nipissing Ouest ont offert des dons et prix. En somme, le Carnaval est le fruit d’un effort collectif que les gens de toute la région chérissent.

Chantal Girard, participante, a exprimé sa reconnaissance aux bénévoles «qui donnent vie à ce Carnaval,» affirmant que «les communautés de Field et Nipissing Ouest sont chanceuses d’avoir des gens comme vous.»

Lorsque les intempéries ont endommagé la glace avant le début du tournoi de hockey vendredi soir, les parties ont été reportées au lendemain matin, puis Mitch Jarbeau a travaillé jour et nuit pour assurer que la patinoire soit bien prête. «Quand vous verrez Mitch Jarbeau demain ou pendant la fin de semaine, ça serait la moindre des choses de le remercier pour tout son travail. Il a passé toute la journée sur la patinoire pour essayer de la préparer pour nous…. Maintenant il y sera probablement toute la nuit et encore demain,» de reconnaître Michel LaBelle, organisateur du tournoi d’hockey, en affichant une photo de Jarbeau qui faisait son troisième passage de la journée vendredi.

Or, tout ce travail a permis de bien lancer le tournoi de hockey de Chuck samedi matin, et le combat féroce sur la glace a été l’un des points de mire du Carnaval. L’équipe Nipissing Siding & Windows a remporté la victoire face à New View Home Renovations en finale dimanche.

Près de la patinoire, un terrain enneigé avait été aménagé pour le populaire tournoi de volleyball d’hiver. Qui ne veut pas jouer dans un froid glacial sur un terrain glissant, après tout? L’équipe Bawlerz (Anik Armitage, Ryan Armitage, Sophie Remillard, Danielle Remillard, Jessica Guay, Ricky Guay et Brianne Chef) ont remporté la première place en finale contre Sneak Attack (Mélanie Remillard, Andrée-Claude Patenaude, Danika Binette, Chloe Cheff, Mat Remillard, Blake Robinson, Kevin Remillard et Kody Fortier). L’équipe Ball Poppers (Chantal Girard, Alexie Girard, Marc Girard, Steph Lisk, Aaron Lisk et Anne Trepanier) ont remporté la 3e place.

Juste avant le Carnaval, on commençait à voir des sculptures de neige émerger ici et là dans le village, dans le cadre du concours annuel de sculptures. Des photos ont été affichées sur la page Facebook du Comité récréatif de Field et les gens étaient invités à voter pour leur sculpture préférée. Les gagnants étaient Pingouins par April et Rory Sénécal (1ere place); Ours à la pêche de Keian Griffin, Travel St. Jacques, Théo Sénécal, Finn Sénécal et André Sénécal (2e place); Ours polaire de Isabell Mensinga et Julie Poirier Mensinga (3e place); Chute d’eau par Sophie, Serge, Sédrick et Sébastien Larocque (4e place); Cochon par Pascale, Brigitte et Martin Larocque (5e place); Emoji par Pascale, Brigitte et Martin Larocque (6e place); Poisson par Annik Leduc, Alissa, Adèle et Abigail Ayotte (7e place); Ananas par Mia Gammon (8e place); Lakers par Troy Gammon (9e place); et Gnome par Sébastien Larocque (10e place).

Dans la salle des Chevaliers de Colomb à l’intérieur de l’église Notre-Dame des Victoires, un déjeuner était préparé par les Dames Auxiliaires et les Chevaliers les samedi et dimanche matins. Plus de 300 personnes ont assisté, débutant leur journée d’activités par un bon repas copieux. Le Club d’âge d’or, pour sa part, servait de la soupe et des hot dogs en après-midi pour ceux qui voulaient se réchauffer. Les bénévoles du Club, dont Bertha Green et Yvette Rochefort, ont préparé et servi les dîners chauds.

Malgré la déception de voir la soirée de patinage annulée jeudi, les enfants ont vite été consolés vendredi soir, profitant d’une danse amusante avec un concours de limbo, des jeux et des prix à gagner. Le samedi après-midi, des jeux pour enfants étaient organisés sur le terrain de l’église, où les jeunes participants étaient encouragés par le Bonhomme Carnaval. Les familles pouvaient ensuite se réchauffer à l’intérieur, dans la salle des Chevaliers de Colomb, où l’orchestre menée par Germaine Quenneville jouait de la musique et une table de tirages à un sou était couverte de beaux prix à gagner. À la patinoire, des bénévoles opéraient la cantine, dont la conseillère municipale Anne Tessier. Il y avait aussi un kiosque sur place pour le tirage 50/50; Steve Carrol était l’heureux gagnant de 240$.

… Pour en savoir plus, cliquez ici