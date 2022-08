L’arène est repabtisée en l’honneur de Marcel et Jane Labbé

Jane Labbé était entourée de sa famille et ses amis le samedi 30 juillet lorsque l’arène de Sturgeon Falls était rebaptisée en l’honneur d’elle et son défunt mari, Marcel Labbé. En plus de la dédicace, une plaque commémorative a été dévoilée pour honorer le couple, qui a consacré des années à promouvoir, financer et assurer la création d’installations récréatives pour les résidents de Sturgeon Falls.

Marcel Labbé est décédé le 11 novembre 2020 à l’âge de 95 ans, mais Jane ressentait bien sa présence pendant la cérémonie. «Je sais qu’il est ici en ce moment,» a-t-elle confié à la Tribune.

Marcel Labbé a été conseiller municipal pour la ville de Sturgeon Falls pendant 31 ans, avant l’amalgamation qui a mené à la municipalité de Nipissing Ouest. Lorsqu’il s’est installé ici avec sa jeune famille en 1957, lui et Jane se sont tout de suite engagés dans la vie sociale et communautaire. Ils ont travaillé inlassablement pour créer l’arène de Sturgeon Falls, le centre récréatif et la piscine, en plus d’être bénévoles pour de nombreux organismes comme Intégration communautaire, la Corporation des services de garde d’enfants de NO et la banque alimentaire entre autres.

Leurs efforts commençaient toujours par la consultation pour cerner les besoins de la collectivité, puis ils se mettaient à l’œuvre pour recueillir des fonds et du soutien et faire bouger les choses. Marcel Labbé a lancé une campagne pour financer l’arène, et ensuite des campagnes pour élargir le centre récréatif et enfin ajouter une piscine. Il avait suscité l’apport de toute la collectivité; même les enfants portaient des macarons qui disaient «J’ai besoin d’une arène.» Le couple Labbé a même investi personnellement dans le projet, tellement il y croyait.

Marcel et Jane Labbé ont légué un patrimoine durable non seulement à leurs enfants mais à toute la population de Nipissing Ouest. La mairesse Joanne Savage était présente pour honorer Jane et le souvenir de Marcel en prononçant un discours élogieux avant de dévoiler la plaque commémorative et déclarer l’Arène Marcel et Jane Labbé officiellement renommée.