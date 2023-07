Lancement d’une soupe populaire dans le centre-ville de Sturgeon Falls

Christian Gammon-Roy

Les bénévoles du groupe No More Tears West Nipissing ont passé l’heure de dîner à distribuer de la nourriture à des personnes nécessiteuses le mercredi 12 juillet. Le groupe a organisé sa première soupe populaire dans la salle paroissiale de l’église Our Lady of Sorrows sur la rue John, au centre-ville de Sturgeon Falls. Elle était ouverte à toute personne ayant besoin de nourriture pour la journée, qu’il s’agisse de sans-abris ou de personnes n’ayant tout simplement pas les moyens de s’acheter de la nourriture. Le groupe doit revenir le 26 juillet, et l’initiative est actuellement prévue tous les deux mercredis jusqu’au 27 septembre. «Jusqu’à cette date, nous servons des plats à emporter. Nous espérons ensuite pouvoir proposer un repas à déguster ici sur place,» explique Maureen Millard, bénévole du groupe No More Tears et responsable du projet de soupe populaire.

No More Tears est actif sur Facebook depuis la mi-février et compte aujourd’hui plus de 400 membres. Le groupe s’est donné comme mission d’aider les sans-abris de Nipissing Ouest par le biais de diverses initiatives bénévoles, la soupe populaire étant la plus récente. Son objectif ultime est la création d’un refuge pour sans-abris dans la communauté. «Si l’on considère que nous n’existons que depuis cinq mois, cela n’a pas été facile, mais nous y arrivons. Nous suscitons de plus en plus d’intérêt parce que les gens voient que nous sommes légitimes,» explique Mme Millard, membre du groupe depuis le mois de mars.

Mme Millard n’a pas seulement contribué à la création de la soupe populaire, elle est également à la tête du projet du Jardin communautaire Faye Langille. Le jardin était une première étape logique vers la soupe populaire. L’organisatrice espère que ce jardin viendra alimenter la soupe populaire tout en permettant aux bénévoles de donner des produits frais aux personnes et aux organismes qui en ont besoin. Mme Millard a cédé une partie de sa propriété pour accueillir le jardin et l’a baptisé en l’honneur de sa mère, qui a également travaillé pendant 20 ans pour aider les sans-abris à North Bay. Le projet a commencé au début du mois d’avril et, selon Mme Millard, toutes les graines ont été plantées au début du mois de juin.

Selon les bénévoles de la soupe populaire, la collectivité a été d’un grand soutien. Ils estiment que la soupe populaire coûte environ 200$ à 300$, mais la quasi-totalité des coûts a été compensée par des dons, notamment l’utilisation de la salle paroissiale, offerte par l’église. C’est une aide précieuse si l’on considère que toute dépense serait assumée par les bénévoles. «D’une manière générale, dans cette communauté, tout le monde traite tout le monde avec respect. J’ai pu le constater avec l’influx de compliments et de dons, ce qui prouve que nous sommes une communauté profondément soucieuse du bien-être de chacun,» déclare Mme Millard.

Elle est reconnaissante en tant que bénévole mais surtout en tant que personne ayant elle-même connu l’itinérance. «Ce qui m’a motivée, c’est que je voulais faire plus pour la communauté, mais j’ai aussi été sans-abri deux fois dans ma vie,» révèle Mme Millard, qui était également membre du groupe bénévole de sa mère à North Bay. Malheureusement, ce groupe s’est dissout après le décès de sa mère. Or, Mme Millard et les autres membres de No More Tears constatent que l’itinérance et l’insécurité alimentaire n’ont qu’augmenter dans la région au cours des dernières années.

La toute première soupe populaire n’a pas attiré une grande assistance, mais le groupe espère que le bouche-à-oreille se répandra et que chaque fois, plus de gens oseront venir. Les bénévoles ont servi une quinzaine de repas à des personnes venues chercher des plats à emporter de 11h30 à 13h. «Après la fermeture, nous avons apporté la nourriture à l’un des plus grands campements [de sans-abris] de la ville,» ajoute Mme Millard. À cet endroit, ils ont pu servir 10 à 15 personnes supplémentaires. No More Tears continuera à organiser des soupes populaires toutes les deux semaines, car le groupe est convaincu du fort besoin.

Pour l’instant, elle ne propose que des plats à emporter, la soupe étant distribuée dans des récipients en mousse résistants à la chaleur, avec des sandwichs emballés dans des sacs en plastique. Mme Millard espère qu’avec le temps, la soupe populaire gagnera en popularité et les gens commenceront à s’asseoir ensemble pour prendre leur repas. Cependant, l’idée de proposer des plats à emporter pour le moment vise à encourager les gens à venir rencontrer les bénévoles et à faire connaissance petit à petit. «Voir un nouveau visage, pour quelqu’un qui est sans-abri, c’est effrayant parce qu’il ne sait pas à quoi s’attendre,» explique Mme Millard.

Elle ajoute que la soupe populaire est expressément offerte les mercredis opposés aux jours de distribution de la banque alimentaire de Nipissing Ouest, de manière à compléter et non à concurrencer cette initiative. «Il ne s’agit pas seulement des sans-abris, mais aussi des familles dans le besoin. Certaines personnes ne peuvent payer que leur loyer et n’ont pas les moyens d’acheter de la nourriture en plus,» surtout avec l’inflation, souligne une bénévole. Elle précise que la soupe populaire est là pour nourrir toute personne en situation de précarité alimentaire, «surtout lorsqu’il s’agit d’enfants.»

En tant que nouveau groupe, No More Tears aura beaucoup de défis à relever, mais il est déjà bien lancé dans ses projets visant à aider les personnes nécessiteuses dans le Nipissing Ouest. En relativement peu de temps, le groupe a mis sur pied un jardin communautaire et une soupe populaire, sans parler d’un cercle familial et d’initiatives de sensibilisation. Le temps nous dira s’il réalisera son objectif ultime, soit d’avoir un refuge pour sans-abris dans le Nipissing Ouest. Pour cela, les bénévoles savent qu’ils ont besoin bien plus de soutien populaire. Ils encouragent les gens à se joindre au groupe sur Facebook, ou à les contacter à

nomoretearswestnipissing@gmail.com