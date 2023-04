La ville précise sa vision pour l’ancien site du moulin

On pourrait y voir des logements, des sentiers et des commerces

Isabel Mosseler

Tribune

L’ancien site du moulin Weyerhaeuser pourrait bien être un élément de solution à la pénurie de logements dans le Nipissing Ouest, et tout aussi prometteur pour des développements récréatifs et commerciaux. Le 18 avril, Paul Hicks et Michelle Blom de Republic Urbanism, consultants chargés d’étudier les utilisations potentielles du terrain, ont présenté au conseil municipal de Nipissing Ouest une vision pour le site.

Les 28 acres ont été achetés par la municipalité au coût de 156 000$ le 23 décembre 2020. Stuart Seville, promoteur local, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette transaction lorsque, en août 2020, il a contacté les responsables de Weyerhaeuser au sujet du terrain industriel abandonné, qu’il considérait comme un site de premier choix au bord de la rivière, en plein cœur de la ville. Suscitant un nouvel intérêt de l’ancien propriétaire, il a fixé un prix de départ et a confié les négociations à Jean-Pierre Barbeau, administrateur municipal, pour finaliser l’accord. Peu après, Republic Urbanism a été chargé de mener des consultations publiques et d’élaborer un plan pour le site de l’ancienne usine.

Michelle Blom, urbaniste chez Republic, a présenté au conseil la stratégie et le plan de mise en œuvre, expliquant qu’il s’agissait d’un «processus en quatre phases qui a commencé par l’identification du potentiel du site.» La société a procédé à une analyse du site et de la communauté environnante, en tenant compte de l’avis du public pour déterminer ce que les gens voulaient voir sur le site. «Pour nous, tout au long du processus, en particulier lors de la consultation publique, (…) il est devenu très clair que l’histoire de l’ancien site de l’usine s’imbrique dans la riche tapisserie historique, culturelle et naturelle de Nipissing Ouest […]. En ce qui concerne le site lui-même, il nous est apparu clairement qu’il est un symbole de l’histoire de la communauté, de son histoire industrielle et de son histoire naturelle, mais aussi une occasion de prendre un nouveau départ, comme l’a dit un résident… une occasion de faire un pas en avant, un symbole de changement pour une communauté qui se tourne vers l’avenir.»

En tête de liste des souhaits des habitants figurent des espaces verts et des opportunités récréatives, des sentiers et un ensemble de logements abordables pour les personnes âgées et les autres. Ils souhaitaient également des propriétés commerciales, en particulier pour les terrains adjacents à l’autoroute 17. «Le développement du site de l’ancienne usine rétablira un lien solide entre la communauté et la rivière Sturgeon grâce à la création d’un parc riverain dynamique et d’un espace urbain à usage mixte, offrant de nouvelles possibilités de loisirs et de croissance économique. Il redonnera vie à ces terres importantes sur le plan culturel et historique», a déclaré Mme Blom.

L’équipe chargée du développement s’est fixé six objectifs : créer un lien solide avec la rivière Sturgeon ; offrir un éventail d’options de logement ; développer quelque chose qui célèbre le patrimoine historique, écologique et industriel de la ville ; veiller à ce que le développement soit durable ; promouvoir l’esprit d’entreprise et le développement commercial au niveau local ; et servir de catalyseur pour le développement et l’investissement privés.

Selon Mme Blom, l’acquisition du terrain par la municipalité offre une excellente occasion de développer «une expérience» le long de la rivière en créant une boucle riveraine avec des sentiers polyvalents. Ces sentiers «relieraient le bord de la rivière à la communauté environnante, au centre-ville et aux terres de l’ouest de Sturgeon Falls… Autour de ce sentier polyvalent se trouverait un parc communautaire naturalisé, qui offrirait des points de vue sur la rivière, des aires de repos, et fournirait vraiment cet accès à la nature que les gens recherchent… Notre équipe propose de créer une zone plus vaste autour des chutes, disons le District des chutes, afin de promouvoir le développement économique, d’attirer le tourisme et d’offrir des possibilités de logement le long du site… Le plan a été développé d’après le modèle du parc riverain.»

Le plan comprend le développement d’un couloir commercial le long de la route 17, ainsi qu’une zone commercial urbaine plus petite, à l’écart de la circulation dense de la route 17, orientée vers des unités de logement dans un quartier nouvellement créé. Les unités résidentielles proposées «pourraient être de densité faible à moyenne… en mettant l’accent sur l’accès au parc.»

Le plan compte des illustrations du futur site envisagé, avec un tracé routier et un réseau de sentiers proposés. Mme Blom a inclus des photos de différents types de maisons et résidences multifamiliales qui pourraient être considérées. Le plan recommande également d’être sélectif quant aux types de commerces qui s’installent, «afin d’assurer leur succès et d’offrir des opportunités aux petits commerces de détail, aux entreprises locales et aux espaces centrés sur la communauté.» Il y a également de la place prévue pour de plus grands commerces «pour ce couloir à forte circulation qui peut vraiment attirer les gens… comme les commerces existants le long de l’autoroute 17, mais en s’assurant que les détails architecturaux et l’aménagement paysager permettent de maintenir l’intégrité historique et culturelle du site… afin de créer une ‘porte d’entrée’ pour que les gens ne s’arrêtent pas seulement sur l’autoroute 17, mais qu’ils soient vraiment attirés par le site et qu’ils en profitent également.»

L’espace vert ne comprendrait pas seulement des sentiers mais aussi «des activités pour les quatre saisons : le vélo, la randonnée… il y a un potentiel pour des plates-formes d’observation sécurisées le long de la rivière, et aussi simplement permettre aux gens d’avoir un peu plus d’accès à la nature … pour les résidents actuels et les visiteurs.»

… Pour en savoir plus, cliquez ici