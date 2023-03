La ville envisage une hausse d’impôts de 6,65%

By

Le conseil délibère sur le budget 2023

Le conseil de Nipissing Ouest est en délibérations budgétaires depuis le 28 février, et après trois réunions l’administration reste résolument convaincue qu’il faudrait une hausse d’impôts de 6,65% pour combler un manque de 1 240 000$ au budget 2023.

Les raisons citées comprennent l’inflation, qui augmente les coûts d’opération, et le fait que le dernier conseil municipal, selon l’administrateur Jean-Pierre Barbeau, aurait refusé d’augmenter les impôts suffisamment pour couvrir les dépenses courantes. «L’an dernier, par exemple, la hausse était de 1%, ce qui équivaut à 0,5% d’un pour cent du budget total,» a-t-il dit.

En effet, M. Barbeau avait averti l’ancien conseil qu’il retardait l’inévitable et que cela finirait par nous rattraper un jour. Ce jour, selon lui, est arrivé.

«Nous avons maintenant un tout nouveau conseil qui a une variété d’idées, de projets en tête,» a-t-il souligné au début de l’exercice le 28 février. Il a rappelé que toute nouvelle initiative nécessite des ressources. Puis il a indiqué, en montrant le budget proposé, que la ville a de nombreuses dépenses obligatoires, comme ses contributions au Bureau de santé, aux services sociaux du district et ainsi de suite, ce qui limite sa marge de manœuvre.

D’après l’administrateur, les chefs de département avaient soumis des demandes budgétaires fondées sur les niveaux de services existants, les projets capitaux déjà entamés, l’entretien continu de l’infrastructure existante et de nouveaux projets. «Voici donc votre clé… une estimation de toutes vos dépenses et l’argent nécessaires pour les couvrir,» a-t-il dit au conseil. En effet, il a ajouté que les demandes initiales auraient exigé une hausse de 13%, mais il a lui-même réduit ce qu’il pouvait avant de soumettre la proposition au conseil.

«Je sonne peut-être comme un vendeur, mais quand j’ai premièrement montré la proposition initiale du personnel avant d’y apporter des modifications, la mairesse est restée bouche-bée parce qu’au départ ils demandaient une hausse de 13%. Ensuite j’ai travaillé à trouver des économies sans trop compromettre les opérations et sans sacrifier ce que vous vouliez, et c’est comme ça qu’on est arrivé à 6,65%. Je n’essaie pas de vous forcer à accepter 6,65%, vous allez devoir délibérer sur le budget, mais je peux vous dire que selon mon expérience et mes discussions avec [Alisa] Craddock [trésorière municipale], c’est très difficile de trouver d’autres places où couper. C’est une année où il sera difficile de trouver des économies à moins de vraiment réévaluer des décisions stratégiques sur vos investissements dans la communauté.»

M. Barbeau a précisé qu’une hausse de 6,65% rapporterait 1,24 millions de dollars sur un budget total de 32 millions. «Je souligne que ça ne représente pas une hausse de 6,65% sur l’ensemble de nos dépenses,» a-t-il expliqué, mais plutôt le montant qu’il manque pour couvrir toutes les dépenses prévues. Selon lui, la perception d’impôts fonciers «n’est qu’une façon d’aller chercher le manque à gagner une fois que le conseil aura délibéré sur ses dépenses finales.»

