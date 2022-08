La ville continuera à louer à perte le restaurant de la baie Minnehaha

Le bail pour le restaurant à la baie Minnehaha prendra fin en octobre, et la ville renouvèlera l’entente de location à perte pour un autre cinq ans après un débat chaud et un vote divisé au conseil municipal.

La mairesse Joanne Savage a convoqué une réunion extraordinaire le mardi 30 juillet pour discuter du bail tenu par le restaurant Twiggs Coffee Roasters. Selon elle, les propriétaires cherchent quelqu’un pour reprendre la franchise, et il leur faut les termes du prochain bail afin d’avancer dans les négocations.

Le directeur des services communautaires, Stephan Poulin, a révélé que le bail actuel se termine le 31 octobre et que le loyer est de 20 000$ par année, soit 7,13$ le pied carré, incluant le chauffage, l’électricité, le déneigement, l’entretien et les réparations – tous payés par la ville. Selon lui, il faudrait rapporter 34 000$ par année en loyer juste pour couvrir les dépenses, ce qui laisse 14 000$ de pertes assumées par les contribuables.

Twiggs aurait demandé le renouvèlement sur dix ans aux mêmes taux et conditions. Pour fins de comparaison, M. Poulin a indiqué que le taux moyen pour un local commercial à Sturgeon Falls est de 13$ à 16$ le pied carré. Il a recommandé d’augmenter le loyer à 12$ le pied carré sur cinq ans, renouvelable pour un autre cinq ans par la suite.

Mme Savage a révélé que la propriétaire de la franchise l’avait abordée personnellement pour demander des termes plus favorables. «La raison que j’ai convoqué cette réunion, c’est que le temps presse… Twiggs a un acheteur potentiel prêt à prendre la relève… Ils ont besoin de savoir ce que sera leur loyer pour obtenir du financement. Il faudrait agir le plus tôt possible pour éviter que nous perdions ce locataire.» Elle a souligné qu’une hausse de 7,13$ à 12$ le pied carré représenterait 70% d’augmentation d’un coup, ce qui pourrait mettre en péril l’entreprise.

Alisa Craddock, trésorière municipale, a précisé que les 14 000$ en pertes tiennent compte seulement des dépenses comptables, comme le chauffage et l’électricité, et non des services rendus par le personnel municipal. «Nos employés des Travaux publics font le déneigement et l’entretien… Nous nettoyons les ampoules et les ventilateurs, tout le paquet.»

Mme Savage et le conseiller Denis Sénécal ont recommandé une hausse progressive répartie sur 5 ans. «Donnez-leur la chance de se remettre sur pied… La dernière fois, nous avons eu du mal à trouver un locataire,» de dire M. Sénécal.

Le conseiller Norm Roberge était contre cette idée au départ. «Personnellement, je trouve que la municipalité ne devrait pas fournir à une entreprise privée un local à coût inférieur au prix du marché, alors qu’il y a 6 ou 7 entreprises similaires en ville qui paient des impôts fonciers. Nous créons une inégalité dans le marché… La municipalité absorbe tous les coûts d’entretien… Je ne peux pas accepter moins que 12$.» Les conseillers Chris Fisher, Rolly Larabie et Dan Roveda étaient d’accord avec cette opinion. «Ce conseil dit toujours qu’il ne veut pas donner un avantage compétitif à qui que ce soit… et nous voici en train de subventionner une entreprise,» a déploré M. Roveda.

