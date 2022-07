La route 539 continue à se détériorer et les travaux se font attendre

Les automobilistes qui empruntent les 36 kilomètres de route qui relient River Valley et Warren sont exaspérés devant la détérioration continue de la route et l’inaction du ministère des Transports. Ils décrient le rapiéçage à répétition, les bordures de route dégradées, les camions de transport des carrières de River Valley qui roulent constamment alors que la route n’est pas conçue pour cette circulation de véhicules lourds, et le danger qui guette les cyclistes et les piétons qui s’aventurent sur la route 539.

Leurs doléances ne sont pas nouvelles. En 2018, la Tribune publiait un article sur l’état lamentable de cette route, et les choses ne se sont pas améliorées. À ce moment-là, le ministère des Transports avait promis de commencer à réparer la route en 2020. «Le projet comprend la réfection des 36,5 km de la route 539 et l’amélioration de 5 km de la route 539A, ainsi que des améliorations au drainage et aux éléments de sécurité. Les travaux pourraient s’étaler sur plusieurs années,» avait alors indiqué l’agente de communication du ministère, Kristin Franks.

Nous voici en 2022 et les organisateurs du festival de musique River & Sky avertissent les visiteurs de ne pas emprunter cette route. Le conseiller municipal Rolly Larabie dit que si la route n’est pas réparée bientôt, il y aura des conséquences sur l’économie de la région. Au printemps, la circulation est interdite aux camions à chargements lourds.

«Il faut que cette route soit construite à un niveau supérieur pour éliminer la nécessité de réduire les limites de chargement [au printemps]… Nous avons des lettres de compagnies comme New Age Metals, Inventus, des compagnies d’exploration minière, la carrière Coloured Aggregates et une autre compagnie juste au nord d’eux. Ils transportent de grosses pierres de River Valley le long de la route 17… jusqu’à Sundridge où ils la taillent pour faire des produits. À cause de toute cette circulation très lourde… la détérioration de la route s’est accélérée,» dit M. Larabie.

