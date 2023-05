La rivière déborde à Field et River Valley

Pont Leduc – photo par Rob McMahon

La rivière Sturgeon avait tellement montée que l’eau arrivait au bord de la friterie de Field la semaine dernière. Photo de Rob McMahon

Autoroute 64 dans Field- photo par Bobbi Rolling

Photo prise par un drône de la rivière Sturgeon au pont Leduc par Paul Tremblay

Julie Ann Bertram

Pigiste – Tribune

La semaine dernière, de mauvais souvenirs ont refait surface à Field lorsque la rivière Sturgeon débordait et menaçait les structures riveraines et les routes dans le petit village déjà deux fois dévastés par les inondations. Tout comme à Field, plusieurs résidents de River Valley étaient dans l’angoisse devant la montée des eaux qui emportaient des quais et atteignaient des maisons et des caravanes le long des berges. Au moment où ce journal passait sous presse, le chemin Leduc était toujours fermé, impassable en raison de l’inondation de la route. Pendant quelques jours, le passage était risqué sur la route 64 aussi, si bien que plusieurs automobilistes ont dû emprunter une déviation.

Mario Rousseau, un résident de longue date qui a acheté le magasin Riverview Market en 2001, a déclaré que c’était la pire montée des eaux qu’il avait vue depuis cette année-là.

Julie Langevin et Mike Truchon ont récemment acheté une propriété au bord de la rivière à Field et ils ont maintenant beaucoup de travaux imprévus à faire. «Nous avons beaucoup de dégâts, mais ils sont réparables; nous sommes tous les deux déterminés à remettre la propriété dans l’état où elle était. Nous devons attendre que le terrain sèche avant d’entreprendre les travaux, nettoyer tous les déchets et le bois qui sont arrivés sur notre propriété, ainsi que le sable sur notre pelouse. Cela va certainement retarder nos activités de camping cette année. Nous sommes habituellement installés le premier week-end de mai et nous ne pouvons travailler sur la propriété que les week-ends, donc nous ne pourrons peut-être pas commencer à camper avant la mi-juin. Mais d’une certaine manière, je suis contente parce que nous prévoyions rehausser le terrain et maintenant nous savons à quel niveau il faut tout remonter. Je ne comprends pas exactement pourquoi cela se produit tous les cinq ans, mais ce que je sais, c’est que la façon dont ils contrôlent les barrages de Temagami, Crystal Falls et Sturgeon, implique beaucoup de politique pour sauver des endroits haut de gamme sur la rivière des Français et le lac Nipissing,» dit Mme Langevin.

En 1979, Field avait été dévasté par des inondations massives, ce qui a mené à une surveillance et une coordination accrues des systèmes de barrage depuis lors.

Le Ministère des Richesses naturelles (MRN) a publié un communiqué le lundi 8 mai pour inciter les gens à la prudence. «Les résidents du bassin versant de la rivière Sturgeon devraient surveiller de près les conditions et faire preuve de prudence près des rivières, des ruisseaux et des zones basses. Veuillez alerter les enfants dont vous avez la charge des dangers possibles et surveiller leurs activités. (…) Les municipalités et les habitants, en particulier ceux des zones basses et des rivages, sont invités à surveiller ces conditions et à se préparer en conséquence. Les rivages et les berges adjacentes aux rivières et aux ruisseaux sont très glissants et instables en ce moment et, lorsqu’ils sont combinés à l’eau froide, ils représentent un sérieux danger.»

Heureusement, ces derniers jours, l’eau a baissé et l’on espère que le pire est derrière nous, alors que les résidents s’efforcent maintenant de récupérer les quais perdus et de remettre en état leurs propriétés. «Le système anticyclonique actuel a apporté des conditions chaudes et sèches au cours du week-end et ces conditions devraient se poursuivre tout au long de la semaine, ce qui permettra aux apports d’eau locaux de diminuer. Les niveaux d’eau élevés qui ont affecté les routes la semaine dernière ont diminué,» a confirmé le MRN.