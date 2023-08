La chance frappe deux fois à Sturgeon Falls

Cet été s’avère bien chanceux pour certains habitants de Sturgeon Falls : deux hommes de la région ont remporté de gros lots en jouant au Lotto Max récemment.

Le 21 juillet, la Société des loteries et jeux de l’Ontario (OLG) a annoncé que Joseph Penasse, de Sturgeon Falls, avait remporté un prix Maxmillions d’une valeur de 500 000$ lors du tirage Lotto Max du 6 juin. Comme si cela ne suffisait pas, il a également gagné 2$ sur sa sélection Encore – peut-être pour son prochain billet chanceux!

M. Penasse, âgé de 64 ans et père de deux enfants, a déclaré qu’il jouait depuis longtemps à la loterie et qu’il achetait des billets chaque semaine. Il a acheté son billet gagnant chez le dépanneur Quick Pick Variety de Sturgeon Falls. Le retraité a vérifié son billet au magasin et a découvert qu’il avait gagné gros. J’ai dit «Vous n’êtes pas sérieux?» et j’ai dû vérifier mon billet plusieurs fois,» raconte-t-il. «Quelques clients du magasin m’ont vu et m’ont félicité. J’étais sous le choc et je n’ai pas eu les idées claires pendant des heures!»

M. Penasse a partagé la nouvelle avec ses amis proches et sa famille, mais certains ont pensé qu’il se moquait d’eux. «Mon frère ne m’a pas cru au début. Il m’a appelé une semaine plus tard et m’a demandé si j’étais sérieux.»

Avec cette manne soudaine, M. Penasse dit vouloir aider ses enfants, mais il n’a pas encore fait de grands projets, prenant le temps de réfléchir à ce qu’il aimerait faire de cette somme. «Cela va changer la donne, c’est certain,» reconnaît-il. «Gagner, c’est merveilleux; je n’arrive toujours pas à y croire !»

Trevor Van Dusen, de Sturgeon Falls, est tout aussi enthousiaste. Les six derniers de ses sept numéros Encore correspondaient à ceux du tirage Encore-Lotto Max du 7 juillet, ce qui lui a mérité un lot de 100 000$.

M. Van Dusen, 37 ans, travaille dans les services miniers et a commencé à jouer à la loterie à l’âge de 18 ans. Il apprécie particulièrement le Lotto Max et le Lotto 6/49. «Je dis toujours oui pour ajouter un numéro Encore et je suis particulièrement heureux de l’avoir fait cette fois-ci,» a-t-il déclaré. «Ce dollar supplémentaire a vraiment porté fruit!»

Il a acheté le billet gagnant chez le dépanneur Victory Convenience, chemin Falconbridge à Garson, puis l’a laissé à la maison avec son épouse. Quelques jours plus tard, ce père de trois enfants est monté dans son camion après le travail, puis il a vérifié les messages sur téléphone. «Ma femme m’avait envoyé un message disant : «Il faut qu’on parle.» Elle avait vérifié mon billet et découvert que j’avais gagné!» M. Van Dusen a appelé sa femme, qui lui a envoyé une photo du billet gagnant. «Je lui ai dit : «J’espère que tu ne me fais pas une blague.» Elle était encore plus excitée que moi.»

Avec son gain, il a déclaré qu’il allait gérer ses finances et planifier des vacances en famille. «Gagner c’est assez excitant; cela fait du bien d’avancer dans la vie.»