Field garde son identité, célébrée par un nouveau panneau

Une toute nouvelle enseigne représentant la communauté de Field, l’œuvre de l’artiste Howard Longfellow, a été officiellement dévoilée le 21 septembre. Affichée au cœur du village sur la façade de la caserne des pompiers et bibliothèque municipale à Field, elle remplace l’ancien panneau érigé il y a plus de vingt ans.

«Fidèle à sa nature, Howie s’est surpassé en donnant de son temps et de son expertise pour recréer le design, rendant les couleurs encore plus éclatantes grâce à des améliorations apportées à l’œuvre d’art originale,» a félicité la municipalité dans un communiqué publié le jour du dévoilement.

M. Longfellow, lui-même habitant de Field, a décrit le processus. «Lorsque nous avons réalisé l’enseigne originale au milieu ou à la fin des années 90, avant l’amalgamation municipale, il s’agissait de l’ancien sigle du canton qui figurait sur le papier en-tête du canton de Field. Wayne LeBelle et le comité FRED [Field Regional Economic Development], lorsqu’ils discutaient de l’amalgamation municipale, ont décidé qu’il fallait afficher le sigle du canton au plus vite. Le dessin original est assez ancien, je ne sais pas exactement qui l’a réalisé, mais ce que j’ai fait c’est une réplique. J’ai ajouté plus de profondeur aux images, comme l’ombre derrière le vieux moulin, et j’ai mis une petite lumière dans la tente, j’ai ajouté des dégradés pour le coucher de soleil, et j’ai essayé de donner une impression d’hiver avec le dégradé violet. La police de caractères a également été modifiée un peu. Je ne voulais pas trop la modifier, pour qu’elle reste aussi originale que possible. Il y avait le nom de l’entreprise d’origine sur la motoneige, alors je me suis demandé ce qu’il fallait mettre là, et j’ai pensé ‘Field, fantastique’… alors j’ai mis le mot Fantastique pour le remplacer.»

M. Longfellow a poursuivi : «Et bien sûr, les trois piliers que sont l’industrie, le tourisme et les loisirs, c’est pour cela que le panneau est divisé en trois. Au centre, il n’y avait qu’un cercle et je me suis dit qu’il fallait y mettre une feuille d’érable.»

L’artiste a également créé des panneaux d’accueil pour d’autres communautés du Nipissing Ouest.

Le nouveau panneau, placé bien en vue sur le bâtiment de la caserne des pompiers et de la bibliothèque de Field, figurait sur la liste des projets d’embellissement dont rêvait la conseillère municipale du quartier 5, Kaitlynn Nicol. «Le panneau figurait sur la liste des projets que Chris [l’ancien conseiller Fisher] m’avait donnée, et il était en tête de la liste de priorités en terme d’embellissement, alors j’ai pensé commencer là. Puisque nous avions déjà dépassé le budget prévu pour la patinoire, j’ai décidé que j’essaierais de réaliser ce projet moi-même. J’ai donc commencé à lever des fonds avec mes camps d’entraînement d’été, et 100 % de cet argent a été consacré à ce projet. J’ai également contacté l’association des pompiers de Field et les Chevaliers de Colomb de Field, qui aiment faire ce genre de choses, et ils ont généreusement donné 500 dollars chacun. La municipalité a pris en charge l’installation. J’ai commencé à faire ces démarches en avril et tout s’est déroulé assez rapidement.

M. Longfellow n’a pas pu s’empêcher d’ajouter, en riant, «Elle est allée chercher tout cet argent, alors ça m’a mis la pression pour le finir!»