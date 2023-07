Drogues et armes dans deux véhicules arrêtés dans le Nipissing Ouest

La police a arrêté quatre personnes pour des infractions liées à la drogue et aux armes après un contrôle routier le 11 juillet, peu après 14h30, sur la route 17 dans le Nipissing Ouest. Des agents la Police provinciale de l’Ontario (PPO) ont fait un contrôle routier impliquant deux véhicules sur l’autoroute 17. Une fouille a été effectuée et la police a trouvé des armes prohibées, des accessoires liés aux stupéfiants, des téléphones cellulaires, de l’argent en devises canadiennes et des drogues soupçonnées d’être du fentanyl, de la méthamphétamine et de la cocaïne. Quatre personnes ont été arrêtées.

Trois hommes de Nipissing Ouest, Jean Aubertin, 52 ans, Eric Jodouin, 36 ans, et Kyle St. Louis, 30 ans, ainsi qu’Angela Campbell, 34 ans, de North Bay, ont chacun été accusés d’entrave à un agent de la paix, de possession d’une substance de l’annexe I dans le but d’en faire le trafic (trois chefs d’accusation), de possession d’un dispositif ou de munitions prohibés, de possession d’une imitation d’arme à des fins dangereuses, de possession de biens criminellement obtenus d’une valeur inférieure à 5 000 $ et de possession non autorisée d’une arme.

Jean Aubertin fait face également à trois chefs d’accusation pour non-respect d’une ordonnance de probation, tandis qu’Eric Jodouin fait l’objet d’un chef d’accusation pour le même motif. Kyle St. Louis est aussi accusé de non-respect d’une ordonnance de mise en liberté et de possession d’une arme à feu ou de munitions en violation d’une ordonnance d’interdiction.