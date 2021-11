Deux oiseaux, un message libérateur

Renée-Claude Serré a deux de ses oiseaux préférés, le cardinal et le geai bleu, qui survolent le centre-ville de Sturgeon Falls. Le dimanche 9 novembre, sa fresque murale intitulée L’envolée irrévocable s’est ajoutée aux nombreuses œuvres d’art qui ornent Sturgeon Falls grâce à l’initiative de Gayle Primeau, présidente du comité d’embellissement de la ville.

La fresque réalisée sur deux panneaux a été érigée sur la façade est du 173, rue King. Les deux oiseaux de couleurs vives sont peints dans le style de l’art autochtone, reflétant les racines de l’artiste. Née à Verner, Renée Serré habite maintenant Cache Bay et la mère et ses 4 enfants participent aux efforts d’embellissement de cette communauté, d’où son lien avec Gayle Primeau. Cette dernière a donc vu les œuvres de l’artiste sur sa page Facebook, puis l’a invitée à faire une fresque.

Au départ, le propriétaire de l’édifice voulait qu’elle reproduise un geai bleu qu’elle avait peint pour honorer le souvenir de son grand-père. Mme Serré a voulu ajouter un cardinal. «Cela reflète mes racines. Je suis autochtone, Anishinaabe. Dans notre communauté, le geai bleu est un symbole de loyauté et le cardinal représente l’amour, donc la signification était très importante pour moi. J’aime aussi les couleurs. Au fur et à mesure que je travaillais, on apprenait de plus en plus les découvertes d’enfants ensevelis sur les terrains des écoles résidentielles et tout ça était très difficile pour beaucoup de gens.»

Elle déplore que beaucoup de personnes aient perdu les liens à leur culture à cause de ce passé douloureux, et elle se dit choyée d’avoir pu célébrer ses racines grâce à son père qui transmettait les traditions à ses enfants. Or, elle pense que les récentes découvertes sont un tournant dans l’histoire, une confrontation avec la réalité que personne ne pourra plus nier.

