Deux entreprises profitent de fonds fédéraux

Le député de Nickel Belt, Marc Serré, avec François Delorme, exploitant agricole de Verner.

Le député fédéral Marc Serré avait de bonnes nouvelles à annoncer aux propriétaires du Camp Horizon à Field.

Au cours des dernières semaines, le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré a fait plusieurs annonces de financement à travers sa circonscription, y compris quelques-unes dans le Nipissing Ouest.

Le 5 septembre, M. Serré était à Field pour annoncer un octroi de 97 500$ au Camp Horizon afin d’aider l’entreprise «à moderniser ses activités et à améliorer sa durabilité environnementale.»

La subvention non-remboursable a été fournie dans le cadre du Fonds d’aide au tourisme de FedNor. Elle a permis à Camp Horizon d’installer une fosse septique et d’y raccorder les chalets et roulottes, réduisant ainsi son empreinte environnementale et favorisant sa croissance future.

«Le tourisme est un important moteur économique dans la région de Nickel Belt-Grand Sudbury, et cet investissement dans le Camp Horizon contribuera à protéger l’environnement et à assurer le succès à long terme de cette merveilleuse destination de vacances. Si vous êtes à la recherche d’une expérience inoubliable pour toute la famille, c’est le moment idéal pour visiter le Camp Horizon ou tout autre joyau touristique du Nord de l’Ontario,» d’exprimer M. Serré.

Le Camp Horizon est un lieu de villégiature ouvert toute l’année qui offre des possibilités de pêche, de chasse et de motoneige et qui propose la location de chalets, d’emplacements de camping et de bateaux, le tout aux abords du lac Muskosung.

