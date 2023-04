Deux cheerleaders locales en compétition internationale à Disney World

Layla Pineo

Morgann Bolduc

Deux jeunes athlètes de Sturgeon Falls se rendront à l’une des plus prestigieuses compétitions internationales de cheerleading : le championnat Summit au parc Walt Disney World en Floride du 27 au 30 avril. Layla Pineo, 15 ans, et Morgann Bolduc, 14 ans, participeront comme membres de l’équipe 16 ans et moins de la salle de gymnastique Apollo à North Bay. «C’est une compétition internationale et de loin le plus prestigieux évènement au monde pour les jeunes d’âge scolaire,» décrit leur entraîneur, Shannon Parks.

Layla fait du cheerleading depuis 4 ans et Morgann pratique ce sport depuis deux ans. Selon leur entraîneur, l’équipe devra présenter un numéro «de voltiges, d’acrobaties et de gymnastique au sol synchronisé à une musique.» Mme Parks souligne que c’est un sport très technique, et elle est confiante que son équipe sera à la hauteur.

«Elles sont très fortes, et aussi nous savons miser sur nos forces. Nous savons ce qu’elles peuvent faire et nous nous en tenons à cela, sans essayer d’en faire trop. C’est un équilibre à respecter, parce qu’une erreur représente une déduction de points très couteuse donc il faut faire attention et inclure seulement les éléments qu’on sait pouvoir bien exécuter. Les jeunes sont très forts techniquement, oui, mais aussi le numéro a été conçu stratégiquement pour mettre en valeur leurs meilleures compétences,» d’expliquer l’entraîneur qui compte 30 ans d’expérience.

L’équipe a gagné sa place au championnat Summit grâce à sa performance au concours Spirit Sports à Ottawa les 4 et 5 mars. L’équipe Apollo a remporté le plus haut pointage de toutes les équipes à cette compétition, toutes catégories confondues. Cela leur a mérité non seulement une invitation au championnat Summit, déjà très convoitée, mais l’une des très rares invitations «frais payés» qui couvre les frais d’inscription et le logement à Disney World pour toute l’équipe. Mme Parks estime cela à une valeur de 24 000$ US.

«C’est déjà un très grand accomplissement d’être invité au Summit. Ensuite, il y a quelques compétitions, peut-être trois dans tout le Canada, ou l’on offre une invitation «frais payés» à une équipe,» dit l’entraineur. Ainsi, comme l’une de seulement trois équipes canadiennes à recevoir cet honneur, elle dit que sa troupe était «très excitée et aussi très surprise. Nous savions que nos résultats étaient bons [à Ottawa] donc nous nous attendions à peut-être recevoir l’une des invitations non-payées. Nous étions vraiment ravies en apprenant que nous avions gagné l’invitation «frais payés», ce que nous n’avions pas imaginé même dans nos rêves les plus fous.»

Layla en est encore jubilante. «C’est fabuleux de savoir que tout le travail que nous mettons dans notre entrainement a porté fruit,» dit-elle. Morgann n’était pas à Ottawa pendant la victoire, mais elle a été ajoutée à l’équipe pour le Summit, portant le nombre d’athlètes qui se rendront en Floride à 22. «Je suis super excitée de faire partie de cette équipe et je suis impatiente d’aller au championnat!»

Elles sont un peu nerveuses, bien sûr, mais cela ne réduit en rien leur enthousiasme. «Plus la compétition approche, plus je ressens un mélange d’excitation et de nervosité, mais peu importe nos résultats à ce championnat, c’est un honneur juste d’avoir l’opportunité de vivre cette expérience. Je suis très reconnaissante envers mes entraineurs qui nous encouragent constamment et qui nous aident à nous perfectionner. (…) Je ne voudrais vivre cette expérience avec aucune autre équipe au monde,» d’exprimer Layla.