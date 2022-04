Deuil collectif pour une jeune maman et femme d’affaires

Environ 300 personnes se sont rassemblées le lundi 4 avril pour honorer le souvenir de Kim Royer, une jeune mère, épouse et entrepreneure dont la mort soudaine a plongé la collectivité dans le choc. La commémoration à la bougie avait lieu à la baie Minnehaha, devant le restaurant Twiggs, tenu par Kim et son époux Adam Royer. La jeune femme est décédée d’un cancer à l’âge de seulement 32 ans, laissant une fillette de 2 ans.

Le restaurant a été fermé pendant quelques jours pour permettre aux employés d’encaisser le choc. Yvon Renaud, un ami de la famille, a aidé à organiser la commémoration et il dit que tout le monde s’est vite rallié aux efforts pour honorer la jeune femme. La mairesse Joanne Savage a prononcé un discours; la chanteuse Nicole Glover a interprété Amazing Grace et You Raise Me Up; Jordan Mowat et Tory Fisher ont joué du tambour et fait un chant traditionnel autochtone. La grand-mère de Kim a allumé la première bougie et les gens étaient invités à partager leurs souvenirs.

Le lendemain, Adam Royer a affiché un message émouvant. «Au cours de nos 8 ans comme résidents de Nipissing Ouest, nous avons vu plusieurs évènements tragiques : des gens qui ont perdu leur enfant dans la rivière, des incendies dévastateurs, des inondations terribles. Chaque fois, nous avons vu la communauté se rallier. Ramasser une lampe de poche pour aider aux chercheurs, prendre une pelle pour remplir des sacs de sable, ramasser des briques pour aider à rebâtir les édifices perdus. C’est un endroit extraordinaire. Kimmy le savait et elle adorait être ici. Nous sommes originaires d’Ottawa et Kingston et nous disions toujours à nos amis et parents à quel point nous avions de la chance de vivre ici maintenant. Hier soir, nous l’avons vu encore une fois! Voir tous nos amis, notre famille, nos clients passer pour offrir leurs sympathies, c’était touchant et réconfortant. Je suis reconnaissant que la famille de Kim ait pu voir cette communauté illustrer ce qu’elle fait de mieux, en l’honneur de leur fille.

Les souvenirs de cette soirée resteront à jamais et aideront notre famille et notre communauté à guérir.»