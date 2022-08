Des réfugiés accueillis à Sturgeon Falls deviennent citoyens canadiens

Il y a sept ans déjà, une coalition d’églises locales avec le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest et plusieurs résidents locaux ont formé le groupe Voisins sans frontières – Neighbours Without Borders, dans le but de faire venir une famille de réfugiés à Sturgeon Falls. L’objectif était de recueillir 30 000$ pour soutenir une famille de sept, originaire du Congo, pendant un an, ce qui est une obligation imposée par le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Canada. La collectivité a réagi avec grande générosité, atteignant 42 500$ en dons en seulement sept semaines.

Il a fallu tout de même environ deux ans de planification et de paperasse pour enfin pouvoir accueillir Kashindi Monde et Adolphine Jules et leurs enfants ainsi que le frère d’Adolphine, Gadi Jules, arrivés au Canada le 14 février 2017. Pour l’occasion, plusieurs membres du groupe local ont rempli un autobus, offert par Alouette Bus Lines, pour aller chercher la famille à l’aéroport de North Bay lors d’une soirée glaciale et enneigée. C’était la Saint-Valentin, et ce soir-là, l’amour était palpable dans cet autobus.

Au cours des mois suivants, la communauté s’est ralliée pour aider la famille à s’acclimater. Les écoles Our Lady of Sorrows et Northern Secondary ont reçu les enfants, qui n’avaient jusqu’alors pas reçu d’instruction scolaire formelle. Un seul membre de la famille pouvait communiquer en anglais. Le Centre multiculturel de North Bay et le Literacy Alliance de Nipissing Ouest se sont avancés pour aider les parents à apprendre la langue. Beaucoup de personnes ont fait des dons de vêtements et d’articles ménagers pour les installer correctement. C’était un effort collectif.

… Pour en savoir plus, cliquez ici