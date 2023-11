Des élèves se mobilisent pour aider les sans-abris

Les classes de 7e et 8e année de l’École élémentaire catholique Saint-Joseph participent à un projet pour aider les sans-abris, avec l’aide de leurs enseignants Nina Perreault et Luc Dupuis, et des bénévoles de No More Tears West Nipissing, Amanda Wells, Delia Greenless, Kim Keefer et Kathleen Toland-Descoteaux.



Amanda Wells (à gauche) et Kathleen Toland-Descoteaux (à droite), bénévoles de No More Tears West Nipissing, montrent aux élèves de l’école Saint-Joseph la quantité de fournitures, de nourriture et d’équipement qu’elles transportent lors de leurs activités de sensibilisation dans les campements de sans-abris de la région.

De gauche à droite, Peyton Sauvé, élève de 8e année de l’école Saint-Joseph, et les bénévoles de No More Tears West Nipissing, Lucie Brosseau et Amanda Wells, montrent les sacs de vêtements chauds et autres dons qui ont été recuellis lors du marché d’artisanat des 18 et 19 novembre au centre récréatif de Sturgeon Falls.

Christian Gammon-Roy

IJL – Réseau.Presse

Tribune

Les élèves de l’École élémentaire catholique Saint-Joseph de Sturgeon Falls ont pris conscience de la crise des sans-abris au Nipissing Ouest et ils ont décidé d’agir. Les classes de 7e et 8e années de Nina Perreault ont passé du temps ce mois-ci à recueillir des dons et à planifier une soirée de camping en tentes, afin d’aider les sans-abris et susciter plus de sensibilisation et de compassion à leur égard. Comme première étape du projet, le groupe No More Tears WN, dont la mission est d’aider les sans-abris, a été invité à s’adresser aux élèves le lundi 13 novembre. Touchés par cette présentation, les jeunes ont vite organisé une collecte de dons lors du marché d’artisanat de Noël des 18 et 19 novembre au centre récréatif de Sturgeon Falls. Puis, ils préparent une soirée dans des tentes sur le terrain de l’école le 30 novembre, afin d’acquérir ce que Mme Perreault appelle «un petit aperçu de ce que c’est que d’être sans-abri,» avec seulement une tente pour s’abriter du froid.

Ce projet de lutte contre le sans-abrisme s’inscrit dans le prolongement d’une collecte de denrées alimentaires faite par l’école l’année dernière. Les élèves avaient organisé une campagne pour recueillir des fonds et des dons pour la banque alimentaire. Cette année, leur enseignante, Mme Perreault, leur a demandé de trouver un problème qu’ils pourraient essayer de résoudre. Elle dit que la réponse a été pratiquement unanime. «La question du sans-abrisme a été soulevée, et lorsque certains enfants ont commencé à dire que c’était un problème auquel nous devions nous attaquer, tout le monde s’est rallié à leur cause,» raconte-t-elle.

L’enseignante ajoute que le projet est aussi pleinement intégré dans le curriculum scolaire. «Il s’agit d’un apprentissage sur la vie civique. J’y intègre mon cours d’anglais, mon cours de religion, et bien sûr, c’est pour montrer aux enfants qu’il ne faut pas se concentrer uniquement sur soi-même, qu’il faut aider son prochain. Car même à leur âge, ils peuvent certainement apporter un changement à leur communauté,» souligne-t-elle.

Le lundi matin, 13 novembre, des membres du groupe No More Tears, qui vient en aide aux sans-abris de la région depuis plusieurs mois, ont parlé aux jeunes de leur travail sur le terrain. Au cours d’une présentation d’une heure, ils ont discuté des efforts de sensibilisation, de la soupe populaire et des autres activités du groupe, ainsi que de leur objectif d’ouvrir un jour un refuge dans le Nipissing Ouest. Les jeunes ont pu poser des questions et voulaient surtout savoir comment ils pouvaient apporter leur aide.

Les représentants de No More Tears ont souligné l’importance de la sécurité personnelle, en disant aux élèves de ne jamais s’approcher seuls d’un campement. «S’il-vous-plaît, ne vous approchez pas de leurs campements. C’est leur maison, et ils peuvent parfois paniquer si des gens s’en approchent. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous font pas confiance. Ce ne sont pas des gens méchants. Cependant, lorsqu’ils ont peur ou s’ils consomment, ils ne sont pas toujours très gentils,» a expliqué la bénévole Amanda Wells, ajoutant que les problèmes de santé mentale sont parfois en cause aussi. Les bénévoles de No More Tears ont aussi parlé de leurs propres protocoles de sécurité lorsqu’ils visitent un campement, soulignant que même les adultes doivent faire preuve d’une grande prudence. «Nous devons être très stricts dans notre approche des campements, pour assurer la sécurité de tous, y compris celle des sans-abris,» a ajouté la bénévole Kim Keefer.

Suivant la présentation, les jeunes se sont vite mis au boulot. Peyton Sauvé, élève de 8e année, a décidé de recueillir des dons pendant le marché d’artisanat qui se tenait à la salle Marcel Noël de Sturgeon Falls les 18 et 19 novembre. «Lorsque No More Tears est venu nous parler à l’école, ils nous ont indiqué les choses dont les sans-abris ont besoin, et lorsque nous avons fait l’affiche, j’ai inclus ces choses,» explique-t-elle. Le dimanche, Peyton a montré ce qui avait été recueilli. «Nous avons reçu de très gros sacs de dons. Nous n’avons que quelques sacs, mais ce sont de gros sacs,» remplis principalement de vêtements chauds pour l’hiver. Bien que le marché soit terminé, les dons continuent d’être acceptés à l’école jusqu’au 30 novembre.

Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation, les élèves préparent également des dépliants qui, comme l’espère leur enseignante, seront terminés la semaine prochaine. «Il s’agit de donner quelques informations sur ce que c’est que d’être sans-abri, et aussi de promouvoir un peu notre projet,» explique-t-elle. «Les gens savent qu’il y a des sans-abris, mais ils ne savent peut-être pas quel type d’aide existe et qui la fournit. Le dépliant contiendra des informations sur tout cela, ainsi que sur No More Tears,» dit Mme Perreault. Il est possible que des dépliants soient distribués dans la communauté plus tard, mais le premier lot sera envoyé aux familles des élèves participants.

La dernière partie du projet est un campement nocturne sur le terrain de l’école. Les élèves ont décidé que passer quelques heures dans des tentes et des abris de fortune pendant une soirée d’hiver serait une expérience révélatrice. «J’espère que les jeunes comprendront mieux ce que vivent les sans-abris au quotidien. Même si leur expérience sera minime en comparaison, cela leur donnera au moins une certaine perspective,» explique Nina Perreault. Il s’agit d’un autre moyen de sensibiliser les élèves, provoquant des discussions à ce sujet entre eux et dans leur famille.

Les élèves passeront quatre heures, de 20 heures à minuit, dans la cour de l’école le 30 novembre, soit le dernier jour de leur collecte de dons. On peut supposer qu’il fera bien froid à ce moment-là. Des enseignants bénévoles seront présents pour s’assurer que tout se passe bien, et des bénévoles de No More Tears seront également présents pour apporter le même type d’aide que celle offerte aux sans-abris. L’idée est de rendre l’expérience aussi authentique que possible. Cela signifie que les jeunes n’auront rien d’autre pour se réchauffer que leur abri, leurs vêtements, un sac de couchage et peut-être des couvertures, et rien d’autre que la soupe et le sandwich que No More Tears leur apportera pour manger. «Ils ont un peu paniqué quand j’ai dit «pas de téléphone»,» dit Mme Perreault en riant. Cette activité est facultative, précise-t-elle.

Si la collecte de dons est un élément important de la campagne, Nina Perreault pense que la sensibilisation l’est tout autant. Elle voit ses élèves motivés à aider et surtout à changer la conversation sur ce problème épineux, en classe et à la maison. «On entend les parents parler à travers les enfants, on entend «oui, mais c’est à cause de ça [que quelqu’un vit dans la rue], ou c’est parce qu’ils sont drogués, ou ils sont ceci,» mais c’est le fils de quelqu’un, et c’est peut-être le père de quelqu’un, et c’est le frère de quelqu’un. Mettez-vous à la place de ces personnes. Est-ce que c’est quelque chose que vous souhaiteriez pour vous, pour votre père ou pour votre frère?» Elle demande aux gens de réfléchir.

Selon les résultats de l’initiative cette année, Mme Perreault envisage d’en faire une campagne annuelle pour l’école. «Nous verrons comment tout se passera, mais j’aimerais que cela devienne un projet scolaire, voire un projet communautaire du même genre qu’Une canne ça dépanne [collecte de nourriture], qui sait ?» La collecte de denrées alimentaires de l’école secondaire apporte à la banque alimentaire de Nipissing Ouest une aide précieuse qui lui permet de passer l’hiver sans manquer de nourriture. Ce type de soutien pourrait être très utile à No More Tears, dont les bénévoles doivent souvent payer les fournitures de leur poche.