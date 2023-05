Des bouquets printaniers fleurissent sur une façade du centre-ville

Isabel Mosseler

Tribune

Le printemps est là et il est temps d’installer de nouvelles fresques murales au centre-ville. Cette semaine, trois nouvelles fresques réalisées par la même artiste ont été installées sur la façade sud du magasin de cannabis King of Queens, à l’angle des rues Main et Queen. L’artiste, Veronica Demciuch, 18 ans, n’en est pas à ses premiers coups de pinceau : les couloirs de son école secondaire, Franco-Cité, sont déjà ornés de deux de ses œuvres. Elle s’est maintenant associée au projet d’embellissement de Gayle Primeau, dans le cadre duquel des artistes locaux contribuent à amener les arts au cœur du centre-ville, à la vue de tous.

Les trois peintures utilisent trois palettes différentes, totalement distinctes les unes des autres, mais comportant chacune un élément floral. «Les trois tableaux comportent des paysages floraux,» explique Veronica. “Elles ne forment pas un tout, ce sont trois scènes distinctes, mais elles ont des éléments qui les relient les unes aux autres. Dans celle du milieu, le ciel, le soleil et les nuages se fondent dans les deux autres.»

Les scènes sont principalement des paysages. «Sur chacune d’entre elles, j’ai essayé d’incorporer une sorte de fleur. Sur la première, il y a des cygnes, la rive du lac et deux arbres en fleurs. Au centre, il y a un champ de lavande et deux personnes, c’est un peu comme un portrait, mais c’est aussi un paysage. La troisième est juste un joli jardin de fleurs.»

Veronica puise son inspiration dans son milieu, son histoire. «Je me suis beaucoup inspirée de la nature, de sa beauté. J’ai essayé de faire une peinture de style européen sur l’une [des trois] parce que j’ai beaucoup de racines européennes, alors j’essaie d’y incorporer cela, et j’aime simplement les fleurs. Je veux dire, qui n’aime pas les fleurs ? Et c’est quelque chose de joli que l’on peut regarder tous les jours.» Veronica avait un but tout simple pour ces peintures murales, soit que les gens aient une expérience agréable en les regardant, qu’ils aient quelque chose de beau à voir lorsqu’ils traversent la ville.

Interrogée sur son parcours, Veronica déclare : «Je complète actuellement ma 12e année à Franco-Cité. Mes parents ont immigré de la Pologne, donc le polonais est ma langue maternelle, et je voyage beaucoup. Mes grands-parents et toute ma famille sont originaires de Pologne.» Veronica est née aux États-Unis, dans l’Illinois, mais ses parents ont déménagé au Canada lorsqu’elle avait 5 ans. La famille réside à Sturgeon Falls. Veronica parle couramment trois langues : le polonais, le français et l’anglais. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle entend par «inspiration européenne» et quelles sont les principales différences, elle répond qu’il s’agit des paysages. «C’est comme les champs de lavande ou de tulipes. Nous n’en avons pas ici. Gayle [Primeau] et moi avons parlé de la lavande, [de l’aspect de l’une des peintures qui rappelle la Suisse] où elle a voyagé, et nous avons discuté de ces idées. C’est donc quelque chose de différent, qui ne correspond pas à ce que l’on voit habituellement ici.»

Veronica Demciuch s’intéresse à l’art depuis qu’elle sait dessiner. «L’art a toujours été l’une de mes passions. Depuis la maternelle, on m’a surnommée ‘l’enfant artiste’. Un jour. j’ai vu le projet sur Facebook et j’ai pensé que c’était une idée géniale, donc j’ai envoyé un message à Gayle… en me portant volontaire pour ce projet. J’ai envoyé mon portfolio, puis elle m’a trouvé un commanditaire et nous sommes partis de là.»

… Pour en savoir plus, cliquez ici