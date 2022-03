Crystal Falls déplore la perte d’un arbre commémoratif abattu mystérieusement

De nombreux résidents de Crystal Falls sont outrés qu’un arbre commémoratif à l’angle de la route 64 et du chemin Crystal Falls ait été abattu et enlevé sans raison apparente la nuit du 2 au 3 mars. L’heure exacte de cet acte de malfaisance n’est pas connue, mais Renée Ragnitz de Crystal Falls dit que son époux Claude Breault et son fils Alexander Ragnitz ont remarqué la disparition de l’arbre en conduisant devant le site à 9h30 le jeudi matin, 3 mars. La famille en était attristée et en colère, puis Renée a affiché la découverte sur sa page Facebook. Très rapidement, son message a suscité de nombreuses réponses des gens de la communauté, tout aussi outrés qu’elle devant cet acte insensé.

Renée explique que l’arbre en question était décoré d’ornements de Noël et il servait de symbole d’accueil à l’entrée de Crystal Falls; c’était devenu un point d’intérêt auquel la collectivité s’était attachée. Mais plus que ça, l’arbre avait une importance profonde pour une famille locale particulière. La famille Ragnitz-Breault avait entrepris depuis seulement deux ans la tradition de décorer l’arbre, mais elle n’était pas au courant de son histoire et sa signification réelle.

«Tout le monde aimaient l’arbre, mais personne n’en connaissait l’histoire jusqu’à maintenant. Il y une histoire là. Puisque nous habitons Crystal Falls depuis longtemps, nous avions remarqué en passant une vieille, vieille guirlande de Noël dans cet arbre, et c’était un arbre différent des autres à cet endroit. Il ressortait. Mon fils a dit «oh, regardez cet arbre. Quelqu’un l’a décoré autrefois.» Puis un jour il a dit «j’aimerais faire pareil,» mais on ne l’a pas fait. Puis il y a deux ans, nous avons dit, ok, allons décorer cet arbre.» La famille a acheté des ornements et complété son projet.

Renée dit qu’ils ne savaient rien sur l’histoire de l’arbre, ils pensaient juste que ce serait «cool» de le décorer en famille. «Pendant que nous décorions, les gens qui passaient klaxonnaient. Un couple s’est arrêté, Carol Andrews. Elle s’est arrêtée et m’a demandé si je connaissais l’histoire de l’arbre, puis elle me l’a racontée. Ensuite elle l’a écrite, elle m’a envoyé une carte de Noël avec toute l’histoire.»

Renée a encore cette carte de Noël qu’elle garde précieusement. Carol Andrews y a écrit ceci : «Le 22 août 1990, Stub Anderson est passé voir Evelyn (son épouse) pour demander si elle avait besoin de quelque chose en ville. Il conduisait son Jeep. En revenant par la route 64, il a tourné sur le chemin Crystal Falls. Il n’a pas fait 100 mètres qu’il s’est arrêté et il est mort. Sa fille Joyce et moi, nous étions des amies d’enfance, et nous avons décidé de planter un arbre de ma propriété sur la rive nord-est du lac Tomiko, où Stub jouait lorsqu’il était enfant. Sa mère opérait au site une auberge pour les bucherons qui travaillaient dans le bois derrière. Il y avait deux passes à billots et un remorqueur amphibie qui trainait les billots du lac jusqu’à la rivière Tomiko puis ensuite à la rivière Sturgeon jusqu’à Sturgeon Falls ; c’était avant le barrage. Ainsi, ce petit arbre a été planté. Il n’était pas très bien garni au début. Certaines années, il était décoré pour Noël, et d’autres, non. Il a survécu à l’application d’herbicide par la compagnie d’hydro, ensuite le sentier de motoneige passait juste derrière. Je continuais à y accrocher des guirlandes pour que personne ne l’abatte. Puis un miracle est arrivé ce Noël. Les propriétaires de Pine Ridge Lodge sont venus à la rescousse. L’arbre est magnifiquement décoré. Merci ! Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Stub, qui reste à jamais dans nos cœurs.»

