Au Château réussit à contenir la COVID-19

L’éclosion de COVID-19 déclarée au foyer de soins de longue durée Au Château le 15 novembre semble s’être limitée à deux seules personnes et pourrait être déclarée résolue ce dimanche si la tendance se maintient.

Le directeur général Jacques Dupuis dit que tout son personnel et ses résidents ont subi de multiples tests de dépistage et ils seront testés à nouveau cette semaine. Jusqu’à présent, tous les tests ont été négatifs sauf pour un résident.

«Si tout va bien – parce que pour l’instant nos protocoles et notre plan d’urgence et nos mesures de contrôle d’éclosion semblent très bien fonctionner parce qu’il n’y a pas eu de propagation – nous allons subir d’autres tests de dépistage [le 24 novembre] et nous auront probablement un rapport d’ici vendredi. Si aucun cas n’est dépisté chez nos visiteurs, nos employés et nos résidents, l’éclosion devrait être déclarée résolue le 28 novembre,» dit-il.

Une éclosion est déclarée automatiquement dans un foyer de soins de longue durée dès qu’il y a deux cas ou plus dépistés chez des résidents, employés ou visiteurs, et que ces cas ont un lien épidémiologique. M. Dupuis dit qu’un visiteur a eu un résultat positif à un test antigénique rapide, et ce résultat a été confirmé par un test PCR subséquent. Au Château a rapidement mis en œuvre son plan de contrôle d’éclosion, isolant tous les résidents puis faisant subir un test au résident qui devait recevoir le visiteur infecté.

«Lorsque nous avons appris que le résident et le visiteur étaient tous deux positifs, nous savions qu’il y avait éclosion dans le secteur A, donc nous avons mis en œuvre nos mesures de pandémie et nous avons isolé le résident positif ainsi que le résident qui partageait sa chambre,» dit M. Dupuis. «Nous les avons transférés à la salle COVID pour être soignés séparément, et ensuite nous avons isolé le secteur A du reste du foyer.»

Le jour de la découverte de l’éclosion, tous les résidents du secteur A ont été testés, à l’instar de tous les employés qui avaient travaillé dans ce secteur au cours de la semaine précédente. Le lendemain, tout le reste des employés et des résidents ont été testés. Une autre ronde de tests a été faite le jeudi 18 novembre de surcroit.

