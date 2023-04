500 000$ pour la patinoire de Field, puis 67 500$ pour le Centre communautaire de Lavigne

Le député provincial de Nipissing, Vic Fedeli, était si épaté de l’assistance à l’annonce du financement pour la patinoire de Field et pour le Centre communautaire de Lavigne, qu’il en a pris une photo pour l’envoyer au Premier ministre ontarien Doug Ford. Environ 60 personnes étaient présentes, dont (debout, g. à d.) Marcy Lemieux de la Caisse Alliance, Ken Paquette du comité de développement économique de Field, Daniel Corriveau du Centre communautaire de Lavigne, Laurie Marcil de la Société du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, Kathleen Thorne Rochon, mairesse de Nipissing Ouest, M. Fedeli, et Julie Ann Bertram du comité de la patinoire de Field. Ils étaient entourés de nombreux enfants qui profiteront des projets communautaires.





Après de nombreuses années de levées de fonds et de bénévolat, la communauté de Field aura enfin un toit sur sa patinoire extérieure grâce à un octroi provincial d’un demi-million de dollars.

Une foule jubilante d’environ 60 personnes a rempli la salle au terrain de la patinoire le 17 mars pour y accueillir le député provincial de Nipissing, Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emploi et du Commerce. Ce dernier a annoncé un investissement de 567 500$ pour deux projets d’infrastructure dans le Nipissing Ouest, soit 500 000$ pour la patinoire de Field et 67 500$ pour remplacer un réservoir septique au Centre communautaire de Lavigne. Il était accompagné de Laurie Marcil, directrice de la Société du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SFPNO), car le financement provient du Programme pour l’amélioration communautaire du SFPNO.

M. Fedeli était si enchanté de l’accueil et l’enthousiasme de la foule à Field qu’il en a pris une photo pour l’envoyer au premier ministre ontarien Doug Ford. «Oh mon Dieu, c’est magnifique! … Vous avez travaillé tellement fort, le comité de développement économique de Field, le Club d’âge d’or de Field et les Chevaliers de Colomb de Field… C’est vraiment incroyable et ça démontre clairement la force du bénévolat. Tous les bénévoles ici, le premier ministre Ford appelle ça «l’esprit ontarien» et quand je lui enverrai cette photo, je vais lui dire «voyez-vous l’esprit!»»

M. Fedeli a montré fièrement le plan des améliorations prévues à la patinoire, en vantant les bienfaits à long terme. «Ces améliorations permettront de tenir plus d’évènements communautaires ici, créant plus de liens entre les résidents de toute la région. Le projet au total coûte 810 000$… Nous avons très hâte de le voir complété.»

Il a également annoncé l’octroi pour le réservoir septique du Centre communautaire de Lavigne, suscitant de vifs applaudissements, ce qui a fait rire le député. «Il faut que j’appelle mon patron pour lui dire, «j’ai annoncé un réservoir septique aujourd’hui et l’on m’a applaudi pour ça!»»

La foule comptait plusieurs dignitaires ainsi que des familles et des enfants, mais parmi les plus fiers étaient les bénévoles, dont Denis Labelle, chef des pompiers de Field, et Ken Paquette, père, président du comité de développement économique de Field (FRED). M. Labelle précise que les pompiers travaillent à ce projet depuis plus de 30 ans; l’édifice sur le terrain de la patinoire était la première étape, complétée, puis le toit était la deuxième étape. «Nos bénévoles se sont épuisés et ils ont mis le projet en attente, car il n’y avait d’argent nulle part.» Il y a 30 ans, le projet était estimé à 180 000$, comparativement à 810 000$ aujourd’hui.

Mais la flamme a été ravivée en 2017 lorsque la Caisse populaire de Field, maintenant la Caisse Alliance, a fait un don de 125 000$ au projet. Un comité a donc été formé, présidé par Julie Ann Bertram et sous le parapluie FRED, avec le projet du toit comme seule priorité. «En 2017, FRED a décidé qu’il nous fallait un comité dédié à la patinoire pour revendiquer un toit. Ken Paquette m’a recommandée comme présidente et le comité «Raise the Roof» (Levons le toit) est né,» raconte Mme Bertram. «Nous avons une quinzaine de membres, qui ont tous passé d’innombrables heures à faire avancer le projet. En 2018, nous avons commencé à prélever des fonds avec l’aide de tous les autres groupes de Field, nous avons soumis des demandes à la municipalité, nous avons fait des recherches, dessiner des plans, discuter des options et recueilli du soutien communautaire. Cinq ans plus tard, après quelques demandes de financement rejetées et des mois d’inactivité en raison de la COVID, nous voici enfin arrivés à notre but!»

